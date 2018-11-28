تقارير - كارينيو الأقرب لقيادة الأهلي المصري

2018/11/28 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر كشفت العديد من التقارير الصحفية المصرية عن اقتراب المدير الفني الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي من قيادة نادي الأهلي النصري.

بحسب مصادر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، فأن كارينيو، المدير الفني السابق للنصر، من تدريب النادي الأهلي المصري، في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة النادي القاهري قد أقالت المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب الاخفاق على الصعيدين القاري والعربي.



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🚨- المدرب الأقرب لتدريب الأهلي هو الأوروجوياني جوزيه كارينيو المدير الفني السابق للنصر السعودي.( @HHathout ) pic.twitter.com/9ItnqaBTXO

— جول مصر (@goaleg) November 27, 2018وأضافت التقارير إلى كارينيو طلب الحصول على 140 ألف دولار شهرياً، ومن المنتظر التفاوض معه على قيمة عقده مع الفريق.

التقارير أشارت إلى أن دخول كارينيو ضمن ترشيحات الأهلي، يأتي عن طريق مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي المصري عن المدير الفني الجديد للفريق في غضون أيام، بعد عودة رئيس النادي محمود الخطيب من ألمانيا عقب أجراء عملية جراحية.

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