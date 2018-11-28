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القضاء يعلن اعتقال 44 متهماً بـ
2018/11/28 | 12:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت محاكم التحقيق في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، الأربعاء، عن توقيف 44 متمهاً بـ"الدكة العشائرية" في المحافظة.وأشار إلى أن "المتهمين ارتكبوا جريمة الدكة العشائرية في مناطق متفرقة من المحافظة وان المحاكم اتخذت بحقهم الإجراءات كافة وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب وفق التوجيه الجديد لمجلس القضاء الأعلى".

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