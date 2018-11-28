تحالف الفتح: يجب الاحتكام إلى البرلمان في حسم المناصب الوزارية الشاغرة

2018/11/28 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

دعا النائب عن تحالف الفتح، حامد عباس، اليوم الاربعاء، إلى الاحتكام إلى البرلمان العراقي لحسم المناصب الوزارية الشاغرة في كابينة عبدالمهدي.وقال حامد لشبكة رووداو الإعلامية، إن "البرلمان العراقي ستكون له كلمة الفصل في حسم قضية الوزارات الشاغرة بحكومة عبدالمهدي".



مؤكداً أن البرلمان العراقي سيمنح المظلة القانونية لتمرير بقية الوزارات لذا يجب النظر في مصلحة البلاد والإسراع في المساهمة بإكتمال الكابينة الحكومية.وأضاف، أن "الأمر منوط برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بعد منحه الثقة من قبل تحالف الفتح لتقديم المرشحين لمنصبي الدفاع والداخلية".



مؤكداً أن "تحالف الفتح غير متمسك بالإصرار على تقديم فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية".وأوضح النائب عن تحالف الفتح "أن كتلة العطاء المنضوية داخل تحالف البناء والتي يتزعمها فالح الفياض لديها إصرار بالغ ونابع عن استحقاق انتخابي لتقديم الفياض مرشحاً لمنصب وزير الداخلية".



مبيناً أن رئيس الوزراء متمسك بالفياض لما يتمتع به من شخصية فذة في إدارة الملف الأمني وكونه المرشح الوحيد لغاية الآن لهذا المنصب.وتابع بالقول: "إن الرفض المبالغ فيه من قبل تحالف سائرون للفياض غير مبرر ولا يمكن القبول بفرض القرارات على جميع الكتل النيابية".طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، بالإسراع بطرح كابينته الوزارية الجديدة، عدا حقيبتي "الدفاع والداخلية".ونشر الصدر تغريدةً على صفحته بموقع "تويتر"، قال فيها: "يا قومي مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى المحاصصة والفساد، ويا قومي مالي أدعوكم إلى عزة وكرامة الوطن، وتدعونني إلى بيع البلاد".ويصرّ تحالف سائرون مع عدد من الكتل على أن يكون مرشحا وزارتي الداخلية والدفاع من "التكنوقراط" المستقلين، فيما رشّح تحالف “البناء” بزعامة نوري المالكي وهادي العامري، رئيس هيئة الحشد السابق فالح الفياض لتولي المنصب، وهو ما عارضه الصدر والتحالفات المؤيدة له بشدة.وخلال فترة تشكيل الحكومة العراقية، حصل عادل عبدالمهدي على دعم منقطع النظير من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسانده في مواجهة ضغوط الكتل السياسية.

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