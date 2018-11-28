تحقيق البصرة تحبط عملية تزوير عقار قيمته 30 مليار دينار

2018/11/28 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسهمت جهود استثنائية لمحكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في احباط محاولة لتزوير عقار تبلغ قيمته 30 مليار دينار.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، ان “محكمة تحقيق البصرة تمكنت من إيقاف عملية تزوير بالاوراق الرسمية لعقار في محافظة البصرة يقع خلف {شنشل مول} تبلغ مساحته 3 دوانم وتوقيف المحامي الذي قام بترويج المعاملة أمام مديرية التسجيل العقاري الأولى في البصرة”.وأضاف البيان، أن “العقار تبلغ قيمته ثلاثين مليار دينار، وان قسما من التزوير حصل في الاوراق الرسمية في مديرية التسجيل العقاري العامة وتم ضبط اضبارة العقار وتوقيف المحامي الذي روج المعاملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لاحكام المادة {289/298} من قانون العقوبات العراقي”.

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