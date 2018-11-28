2018/11/28 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق سياسي بين دولة القانون وسائرون لتمرير السهيل لحقيبة التعليم العالي

بغداد/...



كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي جبار، الاربعاء، عن وجود تقارب في وجهات النظر بين ائتلافه وتحالف سائرون لتمرير قصي السهيل الى وزارة التعليم.

وقال جبار لـ"عين العراق نيوز" ان "ائتلاف دولة القانون، توصل الى شبه تقارب في وجهات النظر مع تحالف سائرون لغرض التصويت على تمرير مرشح الائتلاف لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل".

وتابع ان "السهيل هو مرشحنا الوحيد لهذه الحقيبة الوزارية وسيطرح اسمه في جلسة التصويت على اكمال كابينة عبد المهدي الاسبوع المقبل".انتهى3

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