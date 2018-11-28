محافظ نينوى يعتذر للمعلم الذي اهانه

2018/11/28 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للاخبار

نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى صور لجلسة صلح بين محافظ نينوى ومدير المدرسة الذي اهانه المحافظ .

وقال مدونون وناشطون من مدينة الموصل انه وبحضور بعض الشخصيات قدم محافظ نينوى نوفل العاكوب أعتذاره الشخصي إلى المعلّم الذي إهانه اليوم وبحضور مدير التربية.

وجاء ذلك بعد إنتشار مقطع الفيديو الذي يظهر فيه محافظ نينوى وهو يوجه كلمات نابية واهانه لاحد مدراء المدارس نتيجة لقيام المعلم بضرب بعض التلاميذ مما دفع بنشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بشن حملة كبيرة لدفع المحافظ الى التراجع عن موقفه الذي اعتبروه مهينا لكرامة الانسان.

وذكر نشطاء ان المعلم قبل الاعتذار مقابل قطعة ارض و25 مليون تعويض.

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