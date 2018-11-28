شرطة كربلاء تعلن عن احصائية ممارساتها الامنية في المحافظة

2018/11/28 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن احصائية ممارساتها الامنية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "مفارز قيادة الشرطة وبجهود استثنائية مشتركة نفذت عمليات استباقية وممارسات أمنية واسعة بمناطق مختلفة من المحافظة، حيث شملت تفتيش البساتين ودور المواطنين والدور الفارغة وتدقيق لوحات العجلات وهويات الأشخاص الوافدين عبر السيطرات والكمائن".

واضافت، انها "اجرت جولة ميدانية في عمق الصحراء بالاشتراك مع الجيش لمش ٣٣ وشعبة مكافحة الاجرام والدفاع المدني والاجهزة الامنية الاخرى المتواجده في القضاء مما يعزز الجانب الامني لقضاء عين التمر المتاخم لمحافظة الأنبار ".

واشارت القيادة الى ان "قوة الواجب وأمن الملاعب في عمليات استباقية شاركت بعملية شملت قاطع الحر ابتداءاً من تقاطع مدينة الالعاب وفلكة الثورة وبلدية الحر وتقاطع الطاقة والمستشفى التركي وسوق حي العكسري وعدة مناطق اخرى حيث تم حجز العديد من العجلات والدراجات المخالفة لقواعد المرور واخرى لعدم حملها مستمسكات ثبوتية".

وبينت، ان "قوة سوات ساهمت في ممارسة أمنية شملت عدداً من الأحياء السكنية تم من خلالها نصب سيطرات مؤقتة، اسفرت عن القبض على (١٢)دراجة نارية مختلفة الأنواع لعدم وجود مستمسكات ثبوتية".

وتابعت القيادة، ان "فوج فُض الشغب ساهم بعمليات استباقية وحملات تفتيش ضمن الأحياء الغربية وتفتيش العجلات والأشخاص حيث تم حجز اكثر من (٦) عجلات ودراجات لا تحمل مستمسكات ثبوتية وتمكنت من القاء القبض على اشخاص مشتبه بهم تمت إحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معهم".

واوضحت ان "مفارز من قسم شرطة مدينة الامام الحسين (عليه السلام ) اجرت ممارسة أمنية في مركز المدينة القديمة لضبط الدراجات والعجلات المخالفة بلغ عددها اكثر من (٥٠) عجلة ودراجة اضافة الى (ستوتات )مختلفة الأنواع لعدم حملها مستمسكات ثبوتية واُخرى لاتحمل لوحات تسجيل ".

وقالت القيادة ان "مفارز من شرطة قضاء الهندية اجرت ممارسة أمنية في القضاء من خلال نصب سيطرات مؤقته جرى من خلالها فرض غرامات على العجلات المخالفة بالاشتراك مع مفارز المرور فضلاً عن حجز (٥) عجلات لعدم حملها أوراق ثبوتية"، مبينة ان "فوج طوارئ كربلاء الاول شارك بممارسة أمنية وضمن الخطة التي أعدتها قيادة الشرطة حيث تم حجز (٥) عجلات مخالفة وفرض غرامات مرورية ل (5) عجلات اخرى بالاشتراك مع مديرية المرور".

ولفتت ان "فوج طوارئ كربلاء الثاني ساهم في الممارسات الامنية حيث اجرى الفوج عمل مشترك مع الاجهزة الامنية وتمكنت من القبض على (١٢) دراجة وستوته لعدم حملها مستمسكات وإجراء التفتيش الدقيق للعجلات والبحث عن المطلوبين للقضاء"، مشيرة الى ان "قسم مكافحة المتفجرات اجرى ممارسة أمنية شملت عدداً من السيطرات والمناطق حيث تم تشكيل مفارز شارك فيها خبراء مكافحة المتفجرات بهدف تواصل الجهد الامني والاستمرار بالنجاح الملحوظ لشرطة كربلاء في حماية الأرواح والممتلكات وتنفيذ الواجبات الموكلة اليهم على اكمل وجه لحماية المدينة وزائريها".

واكدت القيادة، ان "مفارز من شرطة الأقضية قامت بأجراءات أمنية مشتركة مع قوة الكرار تم من خلالها القيام بنصب سيطرات مؤقته وتفتيش العجلات وتدقيق هويات الأشخاص وضبط عدداً من المخالفات بحق الدراجات والعجلات وتم احالة المخالفين للجهات المختصة على الفور"، مبينة ان "مفارز مكافحة الاجرام نفذت واجبات أمنية مشتركة من خلال دوريات راجلة للضباط والمنتسبين مع الأفواج والاقسام الاخرى لتعزيز الامن في مناطق كربلاء المقدسة".

واشارت الى ان "مفارز قسم شرطة الأحداث نفذت ممارسة أمنية شملت القبض على عدداً من المتسولين وإحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل"، موضحة ان "قيادة شرطة كربلاء المقدسة وبجميع تشيكلاتها ألقت القبض على ٢٧ متهماً بجرائم جنائية مختلفة كانت حصيلة العمليات الاستباقية والممارسات الامنية في عموم مناطق المدينة".انتهى/س

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تعلن عن احصائية ممارساتها الامنية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تعلن عن احصائية ممارساتها الامنية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).