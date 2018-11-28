بتكوين ترتفع 6% متجهة صوب أفضل أداء يومي منذ يوليو

2018/11/28 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة هيلوجولد التي تتخذ من ماليزيا مقرا إنها تلقت شهادة توافق مع الشريعة الإسلامية لعملتها المشفرة المدعومة بالذهب، وإنها تخطط لإطلاق منصتها للذهب على الإنترنت في تايلاند في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مدير التسويق مانويل هو إن الشركة كانت قد أطلقت منتجها من العملة المشفرة، ويسمى جولد-اكس، نهاية العام الماضي وتلقت الآن شهادة من أماني للاستشارات، وهي شركة لاستشارات التمويل الإسلامي تتخذ من ماليزيا مقرا.

وأضاف أنه، على عكس العملات الرقمية الأخرى، تشمل جولد-إكس إصدار عملة رمزية مدعومة بذهب مخزن في قبو آمن بسنغافورة مع ضرورة أن تتم التعاملات خلال فترة زمنية محددة.

ويعني هذا أن عملية الإصدار والأصول الخاضعة للتدقيق المحاسبي تعالج المشاكل المتعلقة بالشفافية والتحقق من التعاملات وفوريتها، وهي مبادئ مهمة في العقود المالية الإسلامية.

ويلقي الإجراء الضوء على اتساع نفوذ شركات التكنولوجيا المالية، التي تستخدم التقنيات الحديثة لإعادة تنظيم الخدمات المصرفية، في أسواق التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وخلال العام الماضي، أطلقت الشركة تطبيقا يعمل على الهاتف المحمول في ماليزيا يعتمد على نظام سلسلة الكتل الذي ظهر للمرة الأولى لتسهيل استخدام العملات الرقمية مثل عملة بتكوين.

وحصل ذلك التطبيق، الذي يسمح للمستخدم بشراء وبيع الذهب لغرض الاستثمار، على شهادة اعتماد أيضا من أماني للاستشارات.

وقال هو إن هيلوجولد تخطط لتوسعة منصة الذهب لتشمل تايلاند خلال الأشهر القادمة وإنها قد تضيف سوقا ثالثة بنهاية العام.

وتستكشف الشركة أصولا أخرى غير محددة لتكنولوجيا سلسلة الكتل التي تعمل بها تشمل دفتر حسابات إلكترونيا مشتركا يسمح للأشخاص بتتبع معلومات المعاملات عبر شبكة آمنة.

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