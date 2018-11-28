تراجع عدد المهاجرين بشكل غير مشروع في أمريكا لأدنى مستوى منذ 2004

2018/11/28 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت دراسة أن عدد المهاجرين بشكل غير مشروع في الولايات المتحدة انخفض إلى 10.7 مليون في عام 2016 مسجلا أدنى مستوياته منذ 2004 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع عدد المهاجرين القادمين من المكسيك.

وأوضحت الدراسة التي أجراها مركز بيو للأبحاث بالاعتماد على بيانات التعداد الأمريكي وأرقام أخرى بداية من عام 2016، أن عدد المهاجرين بشكل غير مشروع في الولايات المتحدة تراجع باطراد منذ أن بلغ ذروته عام 2007 عندما سجل 12.2 مليون.

ويعتقد الباحثون أن جزءا من هذا التراجع يعود إلى الركود الاقتصادي الذي تعرضت له الولايات المتحدة عام 2007 والتعافي البطيء بعد ذلك الأمر الذي حد من فرص العمل للمهاجرين.

وقال دفيرا كون أحد الباحثين المشاركين في إعداد تقرير مركز بيو إن العوامل الاقتصادية وقوانين الهجرة ربما تضافرت في إثناء المهاجرين عن القدوم للولايات المتحدة أو لإعادتهم لأوطانهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جعل تنفيذ قوانين الهجرة مسألة أساسية لإدارته وحث في الآونة الأخيرة الكونجرس الأمريكي على السماح بتمويل جدار على الحدود مع المكسيك ونشر قوات قبل وصول أفواج من المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وقال تقرير مركز بيو إن المكسيك ما زالت البلد التي يخرج منه نحو نصف المهاجرين بشكل غير مشروع في الولايات المتحدة إلا أن عددهم تراجع بنحو 1.5 مليون بين عامي 2007 و2016.

وأضاف التقرير أنه مع تراجع عدد المكسيكيين شكل الآسيويون 22 % من المهاجرين بشكل غير مشروع الذين وصلوا في الآونة الأخيرة للولايات المتحدة.

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