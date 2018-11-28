2018/11/28 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني: عبد المهدي ليس ممن يريدون الأذى لكردستان وذهبت لبغداد لكسر الحاجز النفسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/28 | 12:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: عبد المهدي ليس ممن يريدون الأذى لكردستان وذهبت لبغداد لكسر الحاجز النفسي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: عبد المهدي ليس ممن يريدون الأذى لكردستان وذهبت لبغداد لكسر الحاجز النفسي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).