كاكائي يقدم تظلما على سحب يده من مفوضية الانتخابات ويهدد

2018/11/28 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو مجلس مفوضية الانتخابات سعيد كاكائي، اليوم الأربعاء، عن تقديمه تظلماً الى مجلس المفوضين بسبب سحب يده، فيما أكد ان القرار غير قانوني وليس من صلاحية مجلس المفوضين.وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، قد شكل لجنة للتحقيق بالمعلومات التي كشفها كاكائي بشأن الانتخابات النيابية الأخيرة، وقررت اللجنة سحي يده من المنصب لمدة 60 يوماً.وقال كاكائي، لشفق نيوز، "قدمت تظلما الى مجلس المفوضين، بسبب قرارهم بسحب يدي، فهو قرار غير قانوني وليس من صلاحية المجلس، فسحب يد اي مفوض هو من صلاحية مجلس النواب، الذي صوت على تعيين اعضاء مجلس المفوضين".وأضاف "انا بانتظار رد مجلس المفوضين على التظلم، فاذا رفضوا، فسوف اتوجه الى القضاء، فهو الفيصل للبت بهذا القرار".وكان كاكائي قدم قبيل الاعلان عن نتائج انتخابات البرلمان العراقية الاخيرة وثائق قال انها لتزوير العملية الانتخابية.

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