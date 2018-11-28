النجباء : إن كان الأحمق ترامب يريد تعويضات من العراق فالمقاومة جاهزة لإذلاله

2018/11/28 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… ردّ الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء أكرم الكعبي، الأربعاء, على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعويضات عن الحرب التي خاضتها أمريكا على العراق في العام 2003, فيما أكد أن “الأحمق ترامب” إذا كان يريد تعويضات من العراق فالمقاومة جاهزة لإذلاله.وقال الكعبي في تغريدة على موقعه في “تويتر”, إن “الأحمق ترامب إذا كان […]

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