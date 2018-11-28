الرئيس البارزاني: كركوك يجب أن تصبح نموذجاً للتعايش على أن تكون هويتها كوردستانية

2018/11/28 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد الرئيس مسعود البارزاني، أنه في كل المراحل أصررنا على حل جميع المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار والاحترام المتبادل، مشدداً على أن كركوك يجب أن تصبح نموذجاً للتعايش وللجميع حقوقهم فيها، ولكن هويتها يجب أن تكون كوردستانية.وعقد الرئيس البارزاني مؤتمراً صحفياً، اليوم الأربعاء، حضرته شبكة رووداو الإعلامية، تحدث خلاله عن نتائج زيارته لبغداد، الإمارات، والكويت، وقال إننا "لم نكن نحن من اختار طريقاً آخر وأغلق كل الأبواب، بل بغداد".وأضاف أن "السيد عادل عبدالمهدي يفهم مشاكل كوردستان ونعلق الآمال على أننا نستطيع معه التوصل إلى تفاهم جيد، والسيد عبدالمهدي ليس من الذين يريدون الأذى لشعب إقليم كوردستان".وتابع الرئيس البارزاني: "ذهبنا إلى بغداد لإظهار حسن نيتنا وجلسنا مع الجميع، ولن تكون أي من خطواتنا على حساب مبادئنا، كما توصلنا إلى أن حل مشكلة المناطق خارج إقليم كوردستان يجب أن يكون من خلال الدستور والمادة 140".مشيراً إلى أنه "بعد التجربة التي مر بها الجميع، أرى أن الأطراف في بغداد أيضاً أدركت بأن الحوار هو الحل، وأن من المؤكد أنه يجب خلال السنوات الأربعة القادمة حل مسألة دستور إقليم كوردستان".وعن زيارته إلى الكويت والإمارات، قال الرئيس البارزاني إنهما "أبديا استعداداً كبيراً لمساعدة العراق كله في تطوير الجانب الاقتصادي".وفيما يتعلق بمسألة النازحين العراقيين في إقليم كوردستان، أردف قائلاً: "بحثنا موضوع النازحين في إقليم كوردستان مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والنواب، وكوردستان بيتهم، لكن الحل النهائي هو عودتهم إلى ديارهم بعد تحسن الأوضاع فيها".وزادَ بالقول: "ذهبت إلى بغداد لكسر الحاجز النفسي والتأكيد على موقفنا الثابت، وأننا مسالمون سليمو النية ولم نكن نحن من لجأ إلى العنف"، مؤكداً أنه "في حال وجود النوايا السليمة، لا توجد مشكلة لا يمكن حلها".لافتاً إلى أن "الوضع معقد وهناك مشاكل لذا لا أريد رفع سقف التوقعات، لكني متفائل ولمست نية جيدة، كما ان مباحثات تشكيل حكومة إقليم كوردستان مستمرة".ومضى الرئيس البارزاني قائلاً: "سندرس إن كانت مبادرتنا تأتي بنتيجة، فسأطلق مبادرة، ولكن إن لم أكن متأكداً من أنها ستكون مؤثرة، فلن أطلق مبادرة للمصالحة في العراق".أما فيما يتعلق بالحرب على تنظيم داعش، فقال الرئيس البارزاني إن "من المؤسف أن داعش لم ينته، وقد عاد إلى بعض المناطق بكثافة".منوهاً إلى أن "حرب داعش الآن أصعب لأننا لا نعرف بالضبط مواقعهم، وقد عادوا علناً إلى بعض المحافظات وبقوة، لأن أسباب ظهور داعش لم تعالج، وداعش مازال موجوداً ويمثل خطراً، والتعامل إلى الآن كان مع النتائج وليس مع الأسباب".واختتم الرئيس البارزاني كلامه بالقول، إن "علاقاتنا مع تركيا وإيران والدول الأخرى جيدة وتشهد تطوراً".تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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