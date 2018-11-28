ريتا مورينو تنضم لنسخة سبيلبرج الجديدة من «قصة الحي الغربي»

2018/11/28 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنضم النجمة ريتا مورينو صاحبة الـ86 عاما إلى النسخة الجديدة التي يصنعها المخرج والمنتج ستيفن سبيلبرج من الفيلم الغنائي الأشهر «قصة الحي الغربي»، أو West Side Story.

وطبقا لما أوردته مجلة بيبول المعنية بأمور الفنانين والمشاهير أمس الثلاثاء، فإن مورينو سوف تنضم للفيلم الذي شاركت في نسخته الأقدم منذ 57 عاما وساهم في شهرتها، حيث ستكون ممثلة ومنتج منفذ أيضا في الفيلم، الذي ينتجه شركة فوكس القرن العشرين.

وستلعب مورينو خلال أحدث الفيلم دور فالنتينا وهي شخصية معدلة عن النسخة القديمة عن شخصية دوك صاحب المتجر الذي يعمل فيه توني وهي شخصية أحد أبطال الفيلم ويلعبها في النسخة الحديثة الممثل أنسل إلجورت، الذي لعب شخصية بيبي في في فيلم Baby Driver.

وقد نالت مورينو عن دورها أنيتا في النسخة القديمة من الفيلم والتي تم إنتاجها في العام 1961 جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة.

وقالت مورينو في تصريحات صحفية: “لم أكن أحلم أن أعود مرة أخرى للتمثيل في هذا الفيلم”.

وقال المخرج المخضرم ستيفن سبيلبرج: “منذ البداية ونحن نأمل في أن تقبل مورينو المشاركة في النسخة الجديدة من الفيلم”.

وأضاف: “فهم ريتا لطبيعة الفيلم وقصته أهلها أيضا أن تكون أحد المنتجين التنفيذيين للفيلم”.

المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج

يذكر أن ريتا مورينو إحدى أفضل نجمات الأداء الحركي في تاريخ السينما والمسرح، حيث إنها إحدى القلائل اللاتي حصلن على جائزة إيجوت بالإضافة إلى جوائز الإيمي والجولدن جلوب والجرامي والأوسكار وتوني كما حصلت على جائزة “نقابة ممثلي الشاشة من أجل الحياة”، ووسام شرف كينيدي، والميدالية الرئاسية للحرية.

وقصة فيلم «قصة الحي الغربي» مستوحاة من مسرحية «روميو وجولييت» لوليام شكسبير، وتدور حول قصة حب بين ولد وفتاة ينتميان لعائلتين من عصابات شوارع نيويورك المتصارعين وهما عصابة الجيتس وعصابة الشاركس، وقد حصدت نسخة عام 1961 على 10 جوائز أوسكار، وسيبدأ سبيلبرج في تصوير نسخته الجديدة من الفيلم في صيف 2019.

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