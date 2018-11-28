القيمة السوقية لـ

2018/11/28 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تجاوزت القيمة السوقية لشركة "مايكروسوفت" نظيرتها لدى شركة آبل"، لتصبح أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية.

ووصلت القيمة السوقية لشركة "مايكروسوفت" مستوى 828.1 مليار دولار حيث ارتفع سهم شركات التكنولوجيا الأمريكية في ختام جلسة أمس الثلاثاء بنحو 0.6% ليُغلق عند مستوى 107.1 دولار.

أما القيمة السوقية لشركة "آبل" فتبلغ في الوقت الحالي مستوى 826.8 مليار دولار، حيث أغلق سهم صانعة الآيفون على تراجع في نهاية جلسة أمس بنحو 0.2% إلى 174.2 دولار.

وفي الشهر الجاري عانى سهم شركة "آبل" من موجة هبوطية، تزامنت مع تراجع البورصة الأمريكية، إلى جانب مخاوف أن تتجه صانعة الأيفون نحو تخفيض إنتاجها.

وتعد تلك هي المرة الأولى منذ 2010 الذي تتجاوز فيها القيمة السوقية لشركة "مايكروسوفت" نظيرتها في "آبل".

وعلى مدار السنوات الخمسة الماضية تطور بشكل كبير المركزي المالي لشركة "مايكروسوفت" بفضل التكنولوجيا السحابية، حيث استثمرت الشركة في مجال مراكز البيانات والبنية التحتية الأخرى لتشغيل التطبيقات وتخزين البيانات لعملاء الشركات.

وبالرغم من ذلك فأن سهم "مايكروسوفت" تراجع بنحو 6.3% منذ بداية أكتوبر الماضي، أما سهم "آبل" فهبط بنسبة 23% منذ الفترة ذاتها.

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