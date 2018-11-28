واع / اعتقال إرهابي في نقطة تفتيش شمالي بابل

2018/11/28 | 12:29

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28/11/2018 11:57:00 AM | عدد القراءات : 10

واع / بغداد / ل .



هـ

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، عن اعتقال متهم مطلوب وفق قضايا الارهاب الخطيرة بإحدى نقاط التفتيش الخارجية شمالي المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) نسخة منه، إن "مفارز مشتركة من فوج طوارئ شرطة بابل الرابع تمكنت بالتعاون مع الاستخبارات والامن الوطني فضلا عن مفارز من استخبارات قيادة عمليات الفرات الاوسط، اعتقال متهم وفق المادة (4 ارهاب) من سكنة جنوب العاصمة بغداد حاول التسلل الى المحافظة من الجهة الشمالية عبر سيطرة (77) بناحية الاسكندرية".

واضاف ان "العملية جرت من خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات المارة بالاعتماد على معلومات استخبارية دقيقة"، لافتاً الى ان "المتهم مطلوب بقضايا ارهابية الى مديرية استخبارات المحافظة".

وأكد انه "تم نقله الى مركز امني مختص للتحقيق معه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ت / ل .



هـ

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