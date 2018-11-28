English | وظائف


حدث في مثل هذا اليوم - 28 نوفمبر
2018/11/28 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدث في مثل هذا اليوم - 28 نوفمبر) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حدث في مثل هذا اليوم - 28 نوفمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).


كامل التفاصيل في: بي ان سبورت ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الانبار تخصص ملياري دينار لإعادة إعمار وتأهيل منفذي الوليد وطربيل
⋙ شاهد بالفيديو | اللواء قنديل الجبوري للعهد :هناك تنسيق عال بيننا وبين الحشد الشعبي لحفظ الأمن في صلاح الدين
⋙ الصقور بالازرق والقيثارة بالاخضر في ديربي بغداد
⋙ اليوم .. باسم قاسم ينافس على جائزة افضل مدرب
⋙ ماكغورك، يكشف عن "أخبار جيدة" للطاقة الكهربائية في العراق
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | اللواء قنديل الجبوري للعهد :هناك تنسيق عال بيننا وبين الحشد الشعبي لحفظ الأمن في صلاح الدين
⋙ نشطاء يتداولون تسجيلا فيديوا جديدا لـ”إساءة” من محافظ نينوى لمديرالتربية
⋙ بالصور.. تدريسيون من ذوي العقود يتظاهرون أمام مجلس البصرة للمطالبة بتثبيتهم
الأكثر شيوعا