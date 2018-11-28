أحمد الفهد يتعهد أمام اجتماع

2018/11/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الإثنين قرار الفهد التنحي مؤقتاً عن رئاسة "أنوك" قبيل الجمعية العمومية التي كان من المتوقع أن تعيد انتخابه، بعد أسبوع من إعلانه أيضاً تنحيه عن مهامه في إطار اللجنة الدولية، على خلفية تحقيق في اتهام موجه إليه من قبل الادعاء السويسري، بشبهة تزوير أشرطة على ارتباط بقضية سياسية في الكويت.

وكرر الفهد الأربعاء أمام مندوبي "أنوك"، نفي الاتهامات الموجهة إليه.

وقال "أنا واثق من أنني بريء.



أنا أثق بالعدالة في سويسرا أعرف أنني بريء.



أنا واثق من ذلك وسأمضي بثقتي بالمحكمة في سويسرا".

وأوضح قائلاً: "قررت بملء إرادتي، التنحي لفترة وأن أعود إليكم أقوى".

وعلى رغم هذا القرار، طالب العديد من المندوبين في الاجتماع بإعادة انتخاب الفهد، المرشح الوحيد وأحد أبرز الشخصيات النافذة في الرياضة العالمية، قبل أن يوافقوا في نهاية المطاف على إرجاء عملية انتخاب الرئيس لفترة، في انتظار جلاء الأمور في الاتهامات الموجهة إليه.

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