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حجب بث قناة المسيرة اليمنية عن القمر الصناعي على مدار النايل سات
2018/11/28 | 12:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رضخت شركات الأقمار الصناعية لضغوط التحالف السعودي الاميركي وتحجب بعد قليل بث قناة المسيرة الفضائية على مدار النايل سات.واعلنت قناة المسيرة انها ستواصل بثها ورسالتها الاعلامية في الدفاع عن اليمن بوجه التحالف السعودي الاميركي ، وقالت انه يمكن لمشاهديها متابعة البث المباشر للقناة على القمر الروسي AM44 على التردد التالي :11177 عمودي Vمعدل الترميز 3000

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