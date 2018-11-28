القضاء يعلن القبض على 44 متهماً بالـ”الدكة العشائرية” في ميسان

2018/11/28 | 12:33

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الصدى نيوز/حسين الخفاجي/متابعة أعلنت محاكم التحقيق في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية عن توقيف 44 متمهاً في المحافظة ارتكبوا جريمة الـ”الدكة العشائرية” واتخاذ إجراءات بحقهم وفقاً لقانون مكافحة الارهاب .



واوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “محاكم التحقيق في ميسان وقفت 44 متهماً بقضايا الـ (الدكة العشائرية) واتخذت الاجراءات كافة بحقهم […]

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