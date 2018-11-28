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باريس تترقب مواجهات جديدة وسيدني تغرق تحت العواصف والحرائق
2018/11/28 | 12:33
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الصدى نيوز/حسين الخفاجي/متابعة تترقب العاصمة الفرنسية باريس، نهاية الأسبوع الجاري، مواجهات جديدة، بعدما هدد أصحاب “السترات الصفراء” بالتصعيد، عقب “فشل” أول لقاء لهم مع وزير البيئة، فرانسو دي روجي، مساء الثلاثاء.

والتقى دي روجي، في حدود الساعة الثامنة مساء، بممثلي “السترات الصفراء”، الذين يحتجون على تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع الرسوم على المحروقات.

وقال موقع “بي […]

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