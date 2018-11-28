وزير الطاقة: السعودية لن تخفض إنتاج النفط وحدها

2018/11/28 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تخفض إنتاج النفط وحدها لتحقيق الاستقرار في السوق، في الوقت الذي قالت فيه نيجيريا العضو في أوبك أيضا إن من السابق لأوانه الإشارة إلى ما إذا كانت ستشارك في أي قرار لخفض الإنتاج.

ويزور الفالح أبوجا للاجتماع مع وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو.



وقال الوزير السعودي إن ثمة بوادر إيجابية من العراق ونيجيريا وليبيا، الأعضاء في أوبك، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول المقرر في السادس من ديسمبر كانون الأول في فيينا، إذ أن جميع الوزراء حريصون على إعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وقال كاتشيكو إن من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت نيجيريا ستشارك في أي تخفيضات.

كان الفالح قال في نوفمبر تشرين الثاني إن وفرة إمدادات النفط ربما تتطلب من أوبك وحلفائها أن يتخذوا خطوات لخفض الإنتاج في 2019.

وجرى إعفاء نيجيريا من الجولة السابقة من التخفيضات، التي بدأت في عام 2017، بسبب تراجعات كبيرة في الإنتاج ناجمة عن الاضطرابات.



وتعافى إنتاج البلاد منذ ذلك الحين.

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