إعادة إعمار وتأهيل منفذي الوليد وطربيل في الأنبار بتكلفة ملياري دينار

2018/11/28 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة الأنبار، الأربعاء، عن تخصيص ملياري دينار لإعادة إعمار وتأهيل منفذي القائم والوليد غربي المحافظة، مؤكدا أن استقرار الأوضاع الأمنية في عموم مدن المحافظة سيسهم في إعادة افتتاح كافة المنافذ الحدودية.

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