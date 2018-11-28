المنافذ: السماح باستيراد السيارات المستخدمة

2018/11/28 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، السماح باستيراد السيارات المستخدمة "بدون ضرر".

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