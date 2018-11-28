شباب الرمادي يوصلون رسائل للسلام في مرسمهم الحر

2018/11/28 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مجموعة من الشباب في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار معرضاً "للمرسم الحر" للفنانين الموهوبين من الشباب.

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