تعرف على نتائج المؤتمر الفني لمباراة الجوية والشرطة

2018/11/28 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:يعتزم نادي القوة الجوية، لقاء الشرطة ضمن قمة جماهيرية غدا الخميس ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز.وجاء في بيان مشترك للجوية والشرطة تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه " تم الاتفاق خلال المؤتمر الفني للقاء القوة الجوية والشرطة ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز على ان يرتدي فريق الشرطة الزِّي الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس الفريق الزِّي الأحمر الكامل".

واضاف ان "نادي الجوية سيرتدي الزِّي الأزرق الكامل، فيما يرتدي حارس الفريق الزِّي الأسود الكامل".وأكد انه "سيتم منع دخول اَي عجلة باستثناء حافلة الفريق"، مشيرا الى "تهيئة ثلاث لاعبين ومدرب من كل فريق بعد المباراة لإجراء اللقاءات التلفزيونية بعد الخروج من المنازع".ولفت الى ان "التواجد على مقاعد البدلاء سيكون ٩ لاعبين و٨ كادر فني واداري"، مشددا على ضرورة "عدم جلب الأطفال من قبل الفريقين وعدم الإساءة الى الطاقم التحكيمي سواء في المباراة او اللقاءات".

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