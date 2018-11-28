غيابات مؤثرة تضرب النوارس في مواجهة السماوة بالدوري الممتاز

2018/11/28 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يعاني نادي الزوراء، من غيابات مؤثرة في صفوفه بالمباراة التي ستجمعه بضيفه السماوة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “فريق الزوراء انهى تحضيراته لمواجهة السماوة اليوم في الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز”.وأضاف رشيد، أن […]

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