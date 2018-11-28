English | وظائف


غيابات مؤثرة تضرب النوارس في مواجهة السماوة بالدوري الممتاز
2018/11/28 | 13:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

يعاني نادي الزوراء، من غيابات مؤثرة في صفوفه بالمباراة التي ستجمعه بضيفه السماوة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “فريق الزوراء انهى تحضيراته لمواجهة السماوة اليوم في الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز”.

وأضاف رشيد، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غيابات مؤثرة تضرب النوارس في مواجهة السماوة بالدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غيابات مؤثرة تضرب النوارس في مواجهة السماوة بالدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).


كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ افتتاح المنطقة الخضراء امام حركة مرور العجلات المدنية
⋙ نائب: اللجان النيابية متوقفة عن العمل بسبب خلافات حول رئاساتها
⋙ بارزاني : لو فعل عبد المهدي مثل العبادي فانه يعني نهاية كل شيء
⋙ المرور تعلن إعادة فتح طريق أبو نؤاس بعد رفع الكتل الكونكريتية
⋙ كريم: لا قانون في كركوك والتعريب مستمر
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | نشرة أخبار المنتصف 28-11-2018
⋙ شاهد بالفيديو | صوتك مسموع 2018/11/28
⋙ بالصور.. تدريسيون من ذوي العقود يتظاهرون أمام مجلس البصرة للمطالبة بتثبيتهم
الأكثر شيوعا