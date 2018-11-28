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إخلاء محطة قطارات و12 مركزا تجاريا في موسكو بعد تهديدات بوجود قنبلة
2018/11/28 | 13:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات طوارئ قولها إنه تم إخلاء محطة للسكك الحديدية و12 مركزا تجاريا في موسكو يوم الأربعاء بعد معلومات مجهولة المصدر عن تهديدات بوجود قنبلة.

وشهدت روسيا سلسلة من التحذيرات من وجود قنابل في عام 2017 وخلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف لكن تبين أنها كاذبة.انتهى ..

م ف

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