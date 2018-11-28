2018/11/28 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات طوارئ قولها إنه تم إخلاء محطة للسكك الحديدية و12 مركزا تجاريا في موسكو يوم الأربعاء بعد معلومات مجهولة المصدر عن تهديدات بوجود قنبلة.

وشهدت روسيا سلسلة من التحذيرات من وجود قنابل في عام 2017 وخلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف لكن تبين أنها كاذبة.انتهى ..



م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء محطة قطارات و12 مركزا تجاريا في موسكو بعد تهديدات بوجود قنبلة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء محطة قطارات و12 مركزا تجاريا في موسكو بعد تهديدات بوجود قنبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).