2018/11/28 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكرملين يوم الأربعاء إن واشنطن لم تبلغ موسكو بإلغاء اجتماع مزمع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين هذا الشهر، وإن الإعداد للاجتماع ما زال مستمرا.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه قد يلغي الاجتماع بعد احتجاز روسيا ثلاث سفن أوكرانية قبالة ساحل القرم.



لكنه قال إنه ما زال ينتظر "تقريرا وافيا" من فريقه المعني بالأمن القومي بشأن الواقعة.وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن الكرملين على علم بتصريح ترامب، لكن تمت الموافقة على الاجتماع وما زال الإعداد له جاريا.انتهى ..



م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعداد لاجتماع بوتين وترامب رغم تصريحات الرئيس الأمريكي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعداد لاجتماع بوتين وترامب رغم تصريحات الرئيس الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).