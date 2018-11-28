يني شفق: المنطقة تدخل في فترة يتعمق فيها دور الخليج بتقسيم العراق

2018/11/28 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ ترجمة نشرت صحيفة يني شفق التركية، اليوم الأربعاء، حواراً مع الأكاديمي العراقي في جامعة جانقايا التركية ماهر نقيب، يتحدث فيه عن العلاقات العراقية مع السعودية والإمارات، مبيناً أن دول الخليج تسعى إلى تعميق دورها في تقسيم العراق وتصديع سوريا.“الرشيد نيوز” ترجمت المقابلة التي أجرتها الصحيفة التركية مع الأكاديمي العراقي، وتنشرها هنا دون […]

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