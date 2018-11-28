نائب: مديريات التربية في بغداد لم تلتزم بضوابط التعيين

2018/11/28 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداتهم النائب عن كتلة سائرون صباح العكيلي، الأربعاء، مديريات التربية في بغداد بـ"عدم الالتزام" بضوابط التعيين في وزارة التربية، مؤكداً أن المدارس الواقعة شرق العاصمة بحاجة ماسة للمدرسين والمعلمين.وأضاف، أن "مديريات التربية في بغداد لم تلتزم بضوابط التعيين واعطت الموافقات الاصولية الكثير من الكوادر التدريسية لم يمض على تعينهم سنتان او ثلاث بالانتقال من الاطراف إلى المدارس القريبة من مناطق سكناهم، وهذا مخالف الضوابط التعيين في وزارة التربية".

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