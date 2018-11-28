2018/11/28 | 13:49

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الأربعاء 28 نوفمبر 2018 | 01:44 مساءً

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الكهرباء تعلن فقدان 2500 ميغاواط من الطاقة بسبب زلزال ايران

بغداد/...اعلنت وزارة الكهرباء، الاربعاء ، فقدان 2500 ميكاواط من انتاج الطاقة بسبب توقف ضخ الغاز من قبل الجانب الإيراني.

وقال بيان للوزارة إن "منظومة الكهرباء الوطنية فقدت طاقات قدرها (2500) ميكاواط، جراء توقف ضخ الغاز المستورد من الجمهورية الاسلامية في إيران، جراء الزلازل التي ضربت المنطقة".

وأضاف، أن "الزلازل أثرت على انابيب الغاز المصدر الى العراق، ما أدى الى توقف محطات، المنصورية الغازية، والصدر الغازية، وبسماية الاستثمارية، وزيادة ساعات القطع المبرمج في محافظات بغداد وديالى وكركوك والفرات الأوسط".

وبينت الوزارة أنه "تم التنسيق بشكل عالٍ مع وزارة النفط، لتعويض محطات وزارة الكهرباء، وتجهيزها بالوقود البديل لتشغيل المحطات التي توقفت بسبب توقف أنبوب الغاز الإيراني".

واشارت الى أن "الجانب الإيراني يعمل على اعادة ضخ الغاز خلال الايام القليلة المقبلة، بعد إنجاز اعمال الصيانة داخل أراضيه لأنابيب الغاز".انتهى 1

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