2018/11/28 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان: الموازنة الجديدة ستركز على نسب محرومية المحافظات

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