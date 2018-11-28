2018/11/28 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئاسة البرلمان: الموازنة الجديدة ستركز على نسب محرومية المحافظات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئاسة البرلمان: الموازنة الجديدة ستركز على نسب محرومية المحافظات) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئاسة البرلمان: الموازنة الجديدة ستركز على نسب محرومية المحافظات) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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