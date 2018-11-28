عبدالمهدي يوافق على عقد جلسة استثنائية في البصرة وتشكيل مجلس اعمار المحافظة

2018/11/28 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، الأربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في محافظة

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