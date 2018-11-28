نائب: الاغلبية السياسية الخيار الأقوى لاستكمال الكابينة الوزارية المتبقية

2018/11/28 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح النائب عن الفتح، حسن حسين، الأربعاء، أن يتم التصويت على الكابينة الوزارية المتبقية بالاغلبية.

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