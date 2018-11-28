العكيلي: سائرون اعترضت على الفياض.. وبإمكان عبد المهدي طرحه في البرلمان

2018/11/28 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد قال النائب في البرلمان عن تحالف سائرون، صباح العكيلي، إن تحالفه اعترض على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، لكن رئيس الوزراء لديه الإمكانية لطرحه في مجلس النواب.وأشار العكيلي في حديث لـ “الرشيد” إلى أن “تحالف سائرون اعترض على ترشيح الفياض لوزارة الداخلية”، مستدركاً “بإمكان رئيس الوزراء طرحه اسمه داخل البرلمان للتصويت”.وبيّن […]

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