2018/11/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، فقدان ٢٥٠٠ ميكاواط من الطاقة بعد توقف ضخ الغاز جراء الزلازل التي ضربت إيران قبل أيام وتأثر بها العراق.وقال بيان للمتحدث الرسمي باسن الوزارة مصعب المدرس، تلقت وكالة كلكام برس؛ نسخة منه ان “منظومة الكهرباء الوطنية، فقد طاقات قدرها ٢٥٠٠ ميكاواط، جراء توقف ضخ الغاز المستورد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء العراق تخسر 2500 ميكاواط بسبب زلازل إيران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء العراق تخسر 2500 ميكاواط بسبب زلازل إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).