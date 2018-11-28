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كهرباء العراق تخسر 2500 ميكاواط بسبب زلازل إيران
2018/11/28 | 13:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، فقدان ٢٥٠٠ ميكاواط من الطاقة بعد توقف ضخ الغاز جراء الزلازل التي ضربت إيران قبل أيام وتأثر بها العراق.

وقال بيان للمتحدث الرسمي باسن الوزارة مصعب المدرس، تلقت وكالة كلكام برس؛ نسخة منه ان “منظومة الكهرباء الوطنية، فقد طاقات قدرها ٢٥٠٠ ميكاواط، جراء توقف ضخ الغاز المستورد […]

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