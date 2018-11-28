باخ يمتدح «الاستعدادات الجيدة» لأولمبياد طوكيو 2020

2018/11/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إنه لا يمكنه تذكر مدينة استضافة الأولمبياد واستعدت على أفضل نحو كما هو حال العاصمة اليابانية طوكيو وذلك قبل أكثر من 600 يوم بقليل على بداية دورة الألعاب الصيفية 2020.

وزار الألماني باخ مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 ودورة ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء، وكال المديح للمدينة المضيفة بسبب استعداداتها لاستضافة الأولمبياد الصيفي.

وقال باخ الذي وصل إلى طوكيو لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية والذي يبدأ بعد غد الجمعة، “نرى بالفعل الآن وقبل عامين على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية أن كافة مقومات نجاح الأولمبياد متوفرة.

“نحن سعداء للغاية حقا بهذا التقدم في الاستعدادات التي شاهدناها هنا.

“لا يمكنني تذكر أن أي مدينة استضافت الأولمبياد كانت على هذا الحال الطيب ووصلت لمراحل متقدمة بهذا الشكل قبل عامين على انطلاق الألعاب الأولمبية كما هو الحال في طوكيو 2020”.

وأثلجت كلمات باخ بالتأكيد صدور منظمي الأولمبياد، الذين تجاوزوا مجموعة من المخاوف في البداية لوضع الاستعدادات في نصابها الصحيح قبل انطلاق الدورة في 24 يوليو تموز 2020.

وفي 2015، تخلى القائمون على التنظيم عن الشعار الخاص بالدورة بسبب مزاعم حدوث سرقة للحقوق الأدبية كما تم تغيير تصميم الاستاد الأولمبي الجديد بسبب التكاليف الباهظة.

ومع ذلك ومنذ إعلان تقليص الميزانية بنحو 300 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول 2017، فإن منظمي طوكيو 2020 لم يعانوا من مشكلات إلى حد كبير.

وتم الإعلان عن بعض السياسات الصعبة وظلت هناك حالة من عدم التيقن بشأن مواعيد بداية ماراثون الرجال والسيدات لكن باخ لا يبدو قلقا.

وقال: “تم إعداد كافة الإجراءات وهناك تعاون وثيق مع اللجنة المنظمة.



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أنهم يقترحون بعض الإجراءات”.

ومن المقرر أن يلقي باخ كلمة في اليوم الثاني لاجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية غدا الخميس.

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