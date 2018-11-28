الكهرباء : فقدان 2500 ميكاواط من الطاقة جراء الزلازل في ايران

2018/11/28 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} فقدت منظومة الكهرباء الوطنية طاقات قدرها 2500 ميكاواط، جراء توقف ضخ الغاز المستورد من الجمهورية الاسلامية في ايران، جراء الزلازل التي ضربت المنطقة.وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" تأثرت بهذه الزلازل، انابيب الغاز المصدر الى العراق، والذي أدى الى توقف محطات، المنصورية الغازية، والصدر الغازية، وبسماية الاستثمارية، ما نجم عنه زيادة ساعات القطع المبرمج في محافظات بغداد وديالى وكركوك والفرات الأوسط ".واضاف " وتم التنسيق بشكل عالي مع وزارة النفط، لتعويض محطات وزارة الكهرباء، وتجهيزها بالوقود البديل لتشغيل المحطات التي توقفت بسبب توقف أنبوب الغاز الإيراني ".واوضح البيان ان " الجانب الإيراني يعمل على اعادة ضخ الغاز خلال الايام القليلة المقبلة، بعد إنجاز اعمال الصيانة داخل أراضيه لأنابيب الغاز".انتهى

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