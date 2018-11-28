2018/11/28 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي لمحافظ الديوانية: الموازنة الجديدة ستفعل مبدأ الحرمان في توزيع حصص المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/28 | 13:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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