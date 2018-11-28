عبد المهدي يوافق على عقد جلسة استثنائية بالبصرة وتشكيل مجلس اعمار المحافظة

2018/11/28 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الأربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على عقد جلسة استثنائية في محافظة البصرة ،فضلا عن تشكيل مجلس اعمار المحافظة.وقال عواد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "بعد مطالبات عديدة وافق رئيس الوزراء اعادل عبد المهدي على عقد جلسة استثنائية في محافظة البصرة لمناقشة الكثير من الامور التي تخص المدينة، اضافة الى الموافقة على موضوع اخر يتعلق بالعشوائيات حيث انه يجب توفير بديل قبل رفع التجاوز لما تعانيه بعض العوائل المتعففة من ظروف معاشية صعبة".

وبخصوص شريحة المنتسبين في وزارة الكهرباء من الاجراء اليوميين والعقود أكد أن " عبد المهدي وافق على تثبيت شريحة المنتسبين من العقود والأجراء اليوميين في وزارة الكهرباء".وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع نواب البصرة بحضور المحافظ وقائد عمليات المحافظة.

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