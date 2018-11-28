واشنطن تطلب تأجيل التصويت على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن

2018/11/28 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليطالبت الولايات المتحدة بتعليق التصويت على مشروع القرار البريطاني الداعي إلى إزالة العراقيل التي تعيق وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة الحديدة اليمنية، إلى حين إجراء محادثات السلام في السويد.

وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، فإن واشنطن طلبت من مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع القرار البريطاني إلى حين إجراء محادثات السلام بين الأطراف اليمنية في السويد.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن “الجانب الأمريكي شدد على أهمية الاطلاع على نتائج محادثات السلام، قبل التصويت على مشروع القرار البريطاني”.

من جانب آخر، قالت مصادر دبلوماسية، إن السعودية تحشد طاقتها داخل أروقة مجلس الأمن لعرقلة المشروع البريطاني.

والسبت الماضي، غادر المبعوث الأممي مارتن غريفيث صنعاء بعد زيارة استمرت 4 أيام، التقى فيها زعيم “الحوثيين” عبد الملك الحوثي، وزار مدينة الحديدة وميناءها الاستراتيجي غربي البلاد.

ويشهد اليمن منذ نحو 4 أعوام حربا بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين من جهة أخرى.

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