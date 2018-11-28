2018/11/28 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/العراق يفقد 2500 ميكاواط من الكهرباء جراء زلازل ايران

28/11/2018 13:54:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/ بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء ان المنظومة الوطنية فقدت طاقات قدرها (2500) ميكاواط، بعد توقف ضخ الغاز المستورد من ايران، جراء الزلازل التي ضربت المنطقة.

وقال بيان للوزارة تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع)"قد تأثرت بهذه الزلازل، انابيب الغاز المصدر الى العراق، والذي أدى الى توقف محطات، المنصورية الغازية، والصدر الغازية، وبسماية الاستثمارية، ما نجم عنه زيادة ساعات القطع المبرمج في محافظات بغداد وديالى وكركوك والفرات الأوسط".

واضاف انه "تم التنسيق بشكل عالي مع وزارة النفط، لتعويض محطات وزارة الكهرباء، وتجهيزها بالوقود البديل لتشغيل المحطات التي توقفت بسبب توقف أنبوب الغاز الإيراني".

وتابع ان "الجانب الإيراني يعمل من جهته على اعادة ضخ الغاز خلال الايام القليلة المقبلة، بعد إنجاز اعمال الصيانة داخل أراضيه لأنابيب الغاز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/العراق يفقد 2500 ميكاواط من الكهرباء جراء زلازل ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/العراق يفقد 2500 ميكاواط من الكهرباء جراء زلازل ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).