العريان: العملات الإلكترونية ستحظى بمزيد من القبول رغم الموجة البيعية

2018/11/28 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الاقتصادي محمد العريان إن العملات الإلكترونية ستظل قائمة على الرغم من حالة الركود الطويلة التي عانت منها هذا العام، مشيراً إلى أنها سوف تحظى بمزيد من القبول بعد دخول المؤسسات الاستثمارية مؤخراً هذا السوق.

وأوضح كبير الاقتصاديين في شركة "أليانز" خلال تصريحاته بمؤتمر لـ"كوين ديسك"، أمس الثلاثاء، أن مشاركة المؤسسات الاستثمارية في مشروعات العملات الافتراضية المختلفة كانت علامة إيجابية رغم ابتعاد المستثمرين الأفراد بسبب انخفاض الأسعار.

وقال العريان: "أعتقد أن العملات الإلكترونية ستظل قائمة كما سوف تصبح أكثر انتشاراً لكنها ستكون جزءاً من المنظومة البيئية".

وكشف الاقتصادي أنه قام بفتح حساب "بيتكوين" بقيمة 400 دولار ولكن فقط بهدف اختبارها.

وأكد مسؤول الاستثمار المشترك السابق في شركة "بيمكو" أن العملات الافتراضية هي سلع وليست عملات قائلاً: "أنها لا تمتلك السمات الأساسية للعملة كما أنها لن تحل محل النقود".

وفيما يتعلق بالموجة البيعية التي ضربت سوق العملات الرقمية مؤخراً، قال العريان إن هذا الانهيار لم يكن مفاجئاً وإن السوق يمر بدورة بسبب الاستهلاك المفرط الذي دفع البيتكوين لمستوى 20 ألف دولار تقريباً وفائض المعروض الذي نتج عنه الموجة البيعية الحالية.

وتابع: هذا أمر جيد بالنسبة للسوق.

وبحلول الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، خيمت حالة من التعافي على سوق العملات الإلكترونية لتصعد القيمة السوقية كافة إلى مستوى 131.01 مليار دولار مقارنة بمستوى 119.56 مليار دولار المسجل أمس.

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