رئيس وزراء إيطاليا: الاستقرار الاجتماعي أكثر أهمية من الشئون المالية

2018/11/28 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس الوزراء الإيطالي إن المفاوضات بشأن الموازنة المالية مع الاتحاد الأوروبي لن تكون سهلة لأن الحكومة متمسكة بخطط الإنفاق التي حددتها.

وأضاف جوزيبي كونتي في حوار نشرته صحيفة "كورير دي لاسيرا" الإيطالية اليوم الأربعاءـ أنه أخبر كبير الاقتصادين في أوروبا بأن الاستقرار الاجتماعي يهم أكثر من الأمور المالية، يمكن فقط أن تلقي نظرة على المحتجين أصحاب السترات الصفراء في فرنسا.

وعلى مدار أسبوعين تشهد فرنسا احتجاجات واسعة بسبب زيادة الضرائب على أسعار الوقود ينظمها جماعات اسمها "أصحاب السترات الصفراء".

وشدد كونتي على أن البلاد ستنفذ إصلاحاتها، "لن نتراجع..المشكلة في أن تحقق ذلك بشكل جيد".

وتعيش إيطاليا نزاعاً مع الاتحاد الأوروبي بسبب موازنتها المالية للعام المقبل، حيث أن الجانب الأوروبي رفضها مرتين حتى الآن، وذلك اعتراضاً على بند الموازنة إلى الناتج الإجمالي المحلي الذي تستهدفه حكومة روما عند مستوى 2.4%.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت حكومة روما ستُجري تعديلات أم لا، خاصة مع تضارب التصريحات بين تأكيد على عزم إيطاليا تنفيذ تعديلات طفيفة، وأخرى تشير إلى تمسكها بخطتها الحالية.

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