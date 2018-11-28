ممثلة تنشر رسالة “الليلة الواحدة”

2018/11/28 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ رفعت ممثلة هندية دعوى قضائية ضد رجل مقيم في دولة الإمارت العربية، بعد ان أرسل لها رسالة بذيئة على تطبيق الواتساب.وتابع مركز الاعلام الرقمي في العراق، تفاصيل هذه الحادثة، وبين ان “الممثلة والموديل الهندية (نيها ساكسينا) تلقت عرضاً من رجل مقيم في الامارات يدعى ( السون لهويدكشات)، ومن خلال مدير علاقاتها […]

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