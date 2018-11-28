English | وظائف


ممثلة تنشر رسالة “الليلة الواحدة”
2018/11/28 | 14:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منوعات- كلكامش برس؛ رفعت ممثلة هندية دعوى قضائية ضد رجل مقيم في دولة الإمارت العربية، بعد ان أرسل لها رسالة بذيئة على تطبيق الواتساب.

وتابع مركز الاعلام الرقمي في العراق، تفاصيل هذه الحادثة، وبين ان “الممثلة والموديل الهندية (نيها ساكسينا) تلقت عرضاً من رجل مقيم في الامارات يدعى ( السون لهويدكشات)، ومن خلال مدير علاقاتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلة تنشر رسالة “الليلة الواحدة”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلة تنشر رسالة “الليلة الواحدة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).


كامل التفاصيل في: كلكامش برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ افتتاح المنطقة الخضراء امام حركة مرور العجلات المدنية
⋙ نائب: اللجان النيابية متوقفة عن العمل بسبب خلافات حول رئاساتها
⋙ بارزاني : لو فعل عبد المهدي مثل العبادي فانه يعني نهاية كل شيء
⋙ المرور تعلن إعادة فتح طريق أبو نؤاس بعد رفع الكتل الكونكريتية
⋙ كريم: لا قانون في كركوك والتعريب مستمر
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | نشرة أخبار المنتصف 28-11-2018
⋙ شاهد بالفيديو | صوتك مسموع 2018/11/28
⋙ بالصور.. تدريسيون من ذوي العقود يتظاهرون أمام مجلس البصرة للمطالبة بتثبيتهم
الأكثر شيوعا