اتصالات نينوى:جهود متواصلة لاغاثة المواطنين من السيول والامطار في الشرقاط

2018/11/28 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل جهود الكوادر الفنية في مديرية اتصالات صلاح الدين ومديرية اتصالات نينوى والآليات التابعة لها باعمال حملة اغاثة قضاء الشرقاط من السيول والأمطار التي تداهم القضاء منذ عدة ايام ، وذلك إشارة الى توجيهات وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل يسر الربيعي في هذا السياق ، حيث أنجزت أعمال انقاذ واخلاء العائلات واعادة تهيئة وفتح الطرق من جديد وعمل السواتر لحماية المواطنين المتضررين جراء السيول التي اجتاحت قضاء الشرقاط في قرى الحورية والخضرانية بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، اذ استمرت جهود تلك الحملة للفترة من 23/11 ولغاية 28/11/2018.اضافة الى تقديم المساعدة من قبل كوادرالمديرية الى المواطنين المتضررين في مخيمات النازحين ضمن محافظة نينوى وتحديداً في ناحية حمام العليل التي تسببت السيول بجرف واغراق مخيماتهم.

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