2018/11/28 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة حديثة، أجراها الخبراء في جامعة “بول ستيت”، بولاية إنديانا، أن المتقاعدين الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية، لديهم عضلات مطابقة لعضلات الشباب، في سن 25 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الرياضة تخفض العمر 30 عاما) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الرياضة تخفض العمر 30 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).