English | وظائف


دراسة: الرياضة تخفض العمر 30 عاما
2018/11/28 | 15:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أظهرت دراسة حديثة، أجراها الخبراء في جامعة “بول ستيت”، بولاية إنديانا، أن المتقاعدين الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية، لديهم عضلات مطابقة لعضلات الشباب، في سن 25 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الرياضة تخفض العمر 30 عاما) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الرياضة تخفض العمر 30 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الانواء الجوية تنشر تقريرا عن هزة ارضية جديدة في العراق
⋙ اختتام دورة اعداد البرامج الاذاعية والتلفزيونية في كربلاء
⋙ مقربون من الصدر يرفعون شعار “جيراننا اصدقاؤنا لا اسيادنا”
⋙ الوقف الشيعي يخصص مساعدات مالية وطبية لجرحى الحشد الشعبي
⋙ قائد شرطة صلاح الدين: هناك تنسيق عال مع الحشد الشعبي وما حصل امس سوء فهم
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | سائقو الشاحنات في محافظة بابل يناشدون عبر التغيير حل أزمتهم بعد منعهم من دخول المحافظة
⋙ بالفيديو: سيارات المواطنين تدخل المنطقة الخضراء «المحصّنة» لأول مرة بعد 2003
⋙ بالصورة.. مكتب الصدر في النجف يرفع لافتات مثيرة
الأكثر شيوعا