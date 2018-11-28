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“سفن أوكرانيا” قد تلغي لقاء ترامب وبوتين
2018/11/28 | 15:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن- ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه ربما يلغي اجتماعه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين

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