عاجل ... الكيان الصهيوني : شرطي مصري أطلق النار على جيب اسرائيلي على الحدود المصرية

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الكيان الصهيوني : شرطي مصري أطلق النار على جيب اسرائيلي على الحدود المصرية

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الكيان الصهيوني : شرطي مصري أطلق النار على جيب اسرائيلي على الحدود المصرية

الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 14:54

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الكيان الصهيوني : شرطي مصري أطلق النار على جيب اسرائيلي على الحدود المصرية

الكيان الصهيوني : شرطي مصري أطلق النار على جيب اسرائيلي على الحدود المصرية

انتهى ..



م ف

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