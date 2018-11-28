English | وظائف


عاجل ... الكيان الصهيوني : شرطي مصري أطلق النار على جيب اسرائيلي على الحدود المصرية
2018/11/28 | 15:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل ...

الكيان الصهيوني : شرطي مصري أطلق النار على جيب اسرائيلي على الحدود المصرية

الاخبار العاجلة

عاجل ...

الكيان الصهيوني : شرطي مصري أطلق النار على جيب اسرائيلي على الحدود المصرية

الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 14:54

عاجل ...

الكيان الصهيوني : شرطي مصري أطلق النار على جيب اسرائيلي على الحدود المصرية

الكيان الصهيوني : شرطي مصري أطلق النار على جيب اسرائيلي على الحدود المصرية

انتهى ..

م ف

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/9e/ba/9eba27d3de35914704b1cb920bac9b01

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل ... الكيان الصهيوني : شرطي مصري أطلق النار على جيب اسرائيلي على الحدود المصرية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل ... الكيان الصهيوني : شرطي مصري أطلق النار على جيب اسرائيلي على الحدود المصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الانواء الجوية تنشر تقريرا عن هزة ارضية جديدة في العراق
⋙ اختتام دورة اعداد البرامج الاذاعية والتلفزيونية في كربلاء
⋙ مقربون من الصدر يرفعون شعار “جيراننا اصدقاؤنا لا اسيادنا”
⋙ الوقف الشيعي يخصص مساعدات مالية وطبية لجرحى الحشد الشعبي
⋙ قائد شرطة صلاح الدين: هناك تنسيق عال مع الحشد الشعبي وما حصل امس سوء فهم
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | سائقو الشاحنات في محافظة بابل يناشدون عبر التغيير حل أزمتهم بعد منعهم من دخول المحافظة
⋙ بالفيديو: سيارات المواطنين تدخل المنطقة الخضراء «المحصّنة» لأول مرة بعد 2003
⋙ بالصورة.. مكتب الصدر في النجف يرفع لافتات مثيرة
الأكثر شيوعا